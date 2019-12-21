Cizre'de 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve KOM timlerinin yapmış olduğu istihbarı çalışmalar neticesinde bir araç ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Söz konusu aracı takibe alan jandarma ekipleri, hareket halindeki araçtan dışarıya poşet atıldığını fark etti. Araçtan atılan poşeti bulan jandarma ekiplerince yapılan incelemede daralı ağırlığı 1 kilogram olan metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayın ardından durdurulan araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞIRNAK 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:41

AKŞAM 17:02

YATSI 18:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.