Şırnak'taki terör operasyonunda 1 tutuklama

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı, serbest kalırken, 1'i ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 1622 Aralık'ta, terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyonlar düzenledi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı çıkarılan 7 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı, sorgularının ardından serbest bırakılırken, 1'i ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ŞIRNAK
23 Aralık 2019 Pazartesi
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