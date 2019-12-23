Şırnak'taki terör operasyonunda 1 tutuklama

"O benim sünnetim değildi"

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ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı, serbest kalırken, 1'i ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 1622 Aralık'ta, terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyonlar düzenledi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı çıkarılan 7 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı, sorgularının ardından serbest bırakılırken, 1'i ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



ŞIRNAK 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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