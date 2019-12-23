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Kaymakam eşi tarafından süslenen pastalar kız öğrencilere ikram edildi

İHA

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen aşçılar Şırnak'ın Silopi ilçesinde ev hanımlarına özel hamur işi eğitimini verdi. Eğitime katılan Kaymakam eşi Tuğba Işıktaş tarafından süslenen tatlılar ise kız yurdu öğrencilerine ikram edildi.

Kaymakam eşi tarafından süslenen pastalar kız öğrencilere ikram edildi

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen aşçılar Şırnak’ın Silopi ilçesinde ev hanımlarına özel hamur işi eğitimini verdi. Eğitime katılan Kaymakam eşi Tuğba Işıktaş tarafından süslenen tatlılar ise kız yurdu öğrencilerine ikram edildi.
Şırnak Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Zeki Karaaslan’ın daveti üzerine Mutfak Sanatları ve Gastronomi Federasyonu'na (MUGAFED) bağlı İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa ve Şanlıurfa’dan 9 profesyonel aşçı ev hanımlarına hamur işini öğretecek program için Silopi’ye geldi. 3 gün süren etkinliklere Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ve eşi Tuğba Işıktaş, Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar, Ak Parti İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, MHP İlçe Başkanı Veysi Ökten, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında özel bir yemek evinde ev hanımlarına 17 çeşit pasta çeşidi ile birlikte 5 farklı yöreye ait yemek kültürü uygulamalı olarak gösterildi. 3 gün süren ve 100 kişiye ulaşılan eğitimlerde hazırlanan ürünler engellilere ve öğrencilere ikram edildi. Programa katılan Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş’ın eşi Tuğba Işıktaş ve Ak Parti İlçe Başkanı Rana Tellioğlu hazırlanan pasta ve böreklerin yapımına yardım ederek süslemesini yaptı. Ev hanımları için çok verimli bir eğitim programı olduğunu belirten Kaymakam eşi Tuğba Işıktaş, “Ev hanımları burada püf noktalarını öğreniyorlar. Şeker hamuru ile pasta yapmayı öğreniyorlar. Kendi imkanları ile evlerinde dışarıya para vermeden bir şeyler öğrenecekler hanımlar ve evleri çocuklarına kendi pastalarını yapacaklar. Pastaneden poğaça almayacaklar ve evlerinde yapacaklar. Daha sağlıklı daha hijyen bir şekilde olacağını düşünüyorum” diye konuştu.
Türkiye’nin faklı illerinden gelen aşçılara teşekkür eden Ak Parti İlçe Başkanı Rana Tellioğlu verilen program sayesinde ev hanımlarının bilmedikleri hamur işi tariflerini burada öğrenme fırsatı bulduğunu söyledi.
Yemek evinde hazırlanan hamur işi tatlılar ve yemekler, özel bir rehabilitasyon merkezi ile Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonunda kalan öğrencilere ikram edildi. Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nihat Mehmetoğlu, Mutfak Sanatları ve Gastronomi Federasyonu (MUGAFED) Başkanı Ahmet Salih Güney’e plaket takdim etti.

ŞIRNAK

23 Aralık 2019 Pazartesi

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