Şırnak’ta kömür ocağında göçük

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Şırnak'ta bir kömür ocağında göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte toprak altında kalan bir işçiyi arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.



Şırnak Cudi Dağı eteklerinde bulunan Üçkiraz mevkisinde kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçüğün meydana geldiği alanda 2 işçiden biri toprak altında kaldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ŞIRNAK 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:48

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