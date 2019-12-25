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Şırnak'ta iki beldede başlık parası kaldırıldı

DHA

-ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal beldelerinde, başlık parası kaldırıldı. Alınan kararla bundan sonra geline sadece 35 bin liralık altın takılacak. Kurala uymayanın ise düğününe gidilmeyecek.

-ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal beldelerinde, başlık parası kaldırıldı. Alınan kararla bundan sonra geline sadece 35 bin liralık altın takılacak. Kurala uymayanın ise düğününe gidilmeyecek.
Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal beldelerinde düğünlerde oluşan israfın önüne geçmek için 4 maddelik karar alındı. Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat ve Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek ile kanaat önderleri, imamlar ve muhtarlar bir araya gelerek, alınan kararlara imza attı. Kararlar arasında en dikkat çeken ise, 2 belde de yüzyıllardır devam eden başlık parası geleneğinin kaldırılması oldu. Damadın geline aldığı 100-150 bin lira değerindeki altın miktarı ise 35 bin liraya düşürüldü. Yine damat ailesi tarafından geline alınan ve 15 ile 20 bin liraya mal olan, içinde çeyizlik eşyalar bulunan bavul geleneğine de son verildi.
Şenoba ve Hilal beldelerinin aldığı kararın ardından çevredeki Uzungeçit beldesi ile Gülyazı, Ortabağ, Taşdelen, Dağdibi, Ortasu ve Yemişli köylerinde de aynı kararlar alındı.
Karara uymayanların kız isteme, nişan ve düğün merasimlerine katılım sağlanmayacak.
'KADIN KARDEŞLERİMİZ PARA İLE SATIN ALINAMAZ'
Başlık parası geleneği sorunun yüzyıllardır devam ettiğini belirten Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, "Bu sorun yıllardır, yüzyıllardır Doğu ve Güneydoğu'da var. Kadın kardeşlerimiz para ile satın alınamaz. Bu başlık parası ve altın alma adeti gençlerimizi zor durumda bırakıyor. Binlerce gencimiz var evlenmek istiyor. Ama evlenme imkanları bulunmuyor. Evlenme imkanı bulunanlar ya kredi çekiyor ya da borç alıyor. Bu şekilde evleniyorlar. Aile büyükleri, kanaat önderleri ile toplantı yaptık. Bu kararı oy birliği ile aldık. Bundan sonra başlık parası olmayacak. Geline takılacak altının değeri de 35 bin TL'yi geçmeyecek. Bu kararı halkımız için yararlı gördük. Bundan sonra gençlerimiz evlenebilecek. Ben bu kararın sadece Şenoba ile sınırlı kalmasını istemiyorum. Çünkü geleceğimiz gençlerimiz ve kız kardeşlerimize bağlıdır. Bu insanları mağdur etmemiz lazım. Destek olmamız lazım. Yıllardır yanlış olan bu karardan herkesin geri dönmesi lazım. Tüm bölge bu kararı alırsa halkın mağduriyeti bitecek" dedi.
KARARA UYMAYANLARIN DÜĞÜNÜNE KATILMAYACAKLAR
Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek de belediye başkanları, kanaat önderleri ve muhtarlarla yaptıkları toplantını alınan kararlara uymayanların düğünlerine katılımın sağlanmayacağını söyledi. Benek, "Bu karar gençlerimiz ve kızlarımız sevindirdi. Bu kararın dışına çıkan her kim olursa olsun kız istemesine, düğününe kesinlikle katılmayacağız. Kız istemeye gittiğimizde artık pazarlık usulü eski kafayla gitmiyoruz. Alınan karar belli" diye konuştu. 
Bekar olan 27 yaşındaki Abdurrahman Beğenir, kararın ardından birçok gencin artık rahatlıkla evlenebileceğini belirterek, "Bu karar daha önce alınmalıydı. Büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Bir çok genç yaşı gelmiş olmasına rağmen maddiyat yüzünden evlenemiyordu" dedi.
KADINLARDAN KARARA DESTEK
Hilal beldesi sakinlerinden Berfin Benek de şunları söyledi:
"Çok doğru bir karar. Daha önceden alınması gerekiyordu. Daha önce evlenenler maddi manevi çok zor duruma düştüler. Gereksiz şeyler isteniliyordu. İsteme sırasında bavul isteniliyordu. Ben baştan beri bu tür şeylere karşıydım. Evlendikten sonra imkanlar doğrultusunda bu tür şeylerin alınması daha doğru. Gereksiz masrafların kaldırılmasına çok sevindim."  

ŞIRNAK

25 Aralık 2019 Çarşamba

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