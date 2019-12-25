Cizre Belediyesi'nden üstyapı çalışmaları

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, daha yeşil bir kent için Konak Mahallesinde 6 bin metrekare alan üzerinde yeni bir park için çalışması başlattı.

Cizre Belediyesi, ilçenin yoğun kent dokusundan sıyrılıp daha yaşanabilir ve daha modern bir görünüme kavuşması için yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Belediye ekipleri, su kapsamda Konak Mahallesi Bilim Merkezi mevkinde bulunan 6 bin metrekarelik alanda park çalışması başlattı. Vatandaşların aileleri ve çocuklarıyla keyifli vakit geçirebilecekleri yeni sosyal yaşam alanları Cizre’ye kazandırdıklarını ifade eden Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, "Parklarımızda çocuklarımızın mutluluğunu gördükçe ilçemizde yeni projeler için çaba sarf edeceğiz. Yapımı devam eden parkta vatandaşlarımız için voleybol ile basketbol sahası, kamelyalar, oturma bankları, sahil yolu gibi birçok faaliyeti gerçekleştirebilecekleri yeni bir dinlenme ve oyun alanı oluşturuyoruz. Park çalışmaları tamamlandıktan sonra vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır" dedi.

ŞIRNAK 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:49

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