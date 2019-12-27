Bakan Albayrak müjdeyi Şırnak’tan verdi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "1 Ocak itibari ile özellikle sıfır konut 0,99 olan faiz oranını 0,79’a indirelim diye bir teklifle geldiler, hayırlı uğurlu olsun"

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Ocak itibari ile kamu bankalarında sıfır konut faiz oranının 0,79'a indirileceğini söyledi.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka tarafından karşılanan Bakan Albayrak karayolu ile Şırnak’a geldi. Şırnak Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen iş dünyası toplantısına katılan Bakan Albayrak, burada açıklamalarda bulundu. Kamu bankalarında 1 Ocak itibari ile sıfır konutta faiz oranının 0,79’a indirileceği müjdesini veren Bakan Albayrak, ‘değişim başlıyor’ adı altında bir süreci başlattıklarını söyledi.



Anadolu'yu karış karış geziyor

Anadolu’daki KOBİ’leri, sanayicileri, iş adamlarını şehir şehir gezerek, bir araya gelerek, sorunlarını tekliflerini dinlediklerini kaydeden Bakan Albayrak, “Şırnak kadim Anadolu medeniyetimizin ilim irfan yuvalarından bir tanesi. Maalesef terör örgütünün bölge halkı üzerinde kurduğu baskı ve yıldırma politikaları sebebiyle hizmetten hak ettiği güzelliklerden önemli bir süre mahrum kaldı. Ama Allah’ın izni ile o günler geride kaldı. 17 yıldır sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemizin her köşesini ihya etme gayreti içerisinde olduk. Ve bizim bu gayretimizi takdir eden Şırnaklı kardeşlerimiz 31 Mart seçimlerinde yumruklarını masaya vurarak dedi ki artık topluma, milletin iradesine karşı kem vuamaya çalışanlara karşı Şırnak’ın hürmetsizliğe, gözyaşına, korkuya mahkum etmek isteyenlere karşı 31 Mart’ta yeter dedi. İnşallah Şırnak 31 Mart itibari ile bölgede değişim ve dönüşümün öncü illerinden bir tanesi olacak. Bizler de inşallah Şırnak’ın tüm bu anlamda eksikleri giderme noktasında hızlıca ilerleme adına ben Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Hazine ve Maliye Bakanı olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Şırnak’ın Şırnaklı kardeşlerimizin refahı, huzuru için elimizi taşın altına koyacağız. Güvenlik politikalarımız, operasyonlarımız hamdolsun devam ediyor. Sınırda sınır ötesinde ve Allah’ın izni ile bu istikamette güçlü irade olduğu sürece Şırnak’ın çok daha güçlü yarınlarının beklediğini güzel yarınların beklediğini ifade etmek istiyorum” dedi.



“Geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak bir yılı geride bırakıyoruz”

Çok zor ama bir o kadarda hayırlı, geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak bir yılı geride bıraktıklarını vurgulayan Bakan Albayrak, “Yıllardır birliğimizi beraberliğimizi bozmak isteyen, bizi dağıtarak güçsüz hale getirmeye çalışanlara karşı içeride ve dışarıda bunlara karşı çok güçlü bir mücadele veriyoruz, sizler bunun en yakın şahitlerisiniz. Bölgesinde sadece hakkın, huzurun ve güvenin savunucusu olan ülkemiz sayısız sınama ve saldırı ile karşı karşıya kaldı. Hamdolsun o birileri hiçbirinde emellerine ulaşamadı. Denemedikleri yol kalmayınca ülkemize ekonomi ile operasyon çektiler. Duruşumuzdan hedefimizden, istikametimizden vazgeçirmeye çalıştılar ve ekonomik olarak ülkeyi toplumu büyük bir krize sürükleyecekti. Bunun ötesinde ülkemize istediklerini yaptıracaklarını zannediyorlardı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatı üzerinden nasıl bu operasyonlara karşı koyduysak ekonomide de Türkiye’yi birilerinin boyunduruğu altında kul köle etmeye çalışanlara karşı, mahkum etmeye çalışanlara karşı yapılan tüm bu operasyonların iznini vermedik. Zor günler geride kaldı” diye konuştu.



“Gezi olaylarından beri fiili resmi bir savaştayız”

Çok sıkıntılı bir yılı, her alanda yıkılmadan, kırılmadan, dökülmeden geride bıraktıklarını vurgulayan Bakan Albayrak, “2019 yılı dünyada, ticaret savaşları yaşanmasına rağmen, en önemli partnerimiz Avrupa daraltmasına rağmen, sıkıntılı bir yılı geride bırakmasına rağmen, iki tane seçim yaşanmasına rağmen, sınır ötesi operasyonlara, tehditlere, şantajlara, tweetlere, kur saldırılarına her alanda yıkılmadan, kırılmadan dökülmeden geride bırakıyoruz. 2020 yılında enflasyonda çok daha güçlü iyileşmelerin daha düşük oranların, daha düşük faizleri göreceğimiz bir yıl olacak. 2020 için ortaya koyduğumuz hedef yüzde 8,5 ve inşallah bununda altında bir yüzde ile 2020’de başarılı bir yıl yaşayacağız. Faizlerde de bunun mücadelesini yaşayacağız. Yüzde 24’lerde olan Merkez Bankası faizi sadece son 45 ayda yarı yarıya düştü. Yüzde 24’ten yüzde 12’lere düşerek tarihi bir indirime şahit olduk. Özellikle kamu bankaların önceliğinde piyasaları rahatlatmaya yönelik iyileştirmeler yaşayacağız. Şükürler olsun ki geçtiğimiz hafta açıkladığımız oranlarla birlikte 9 ila 11 bandında gelen ticari kredi faizleri 2013 yılı faiz rakamlarına döndük. 6 yıl önceki faiz rakamlarına döndük. Tam 6 yıldır, askeri, siyasi, güvenlik, diplomatik her türlü saldırının başladığı yıl. 2013 yılında Gezi olaylarından beri fiili resmi bir savaştayız aslında. Biri bitti biri başladı. Birileri çok üzülüyor tabi. Diyorlar ki vuruyorlar bir daha kalkıyor. Her birinden de güçlenerek kalkıyorlar ve ülkemize karşı dört bir yandan başlatılan saldırılara karşı, ekonomimiz üzerindeki en azından faizlerdeki etkisi, maliyetteki etkisini elhamdülillah bu bir yıllık süreçte kapattık” şeklinde konuştu.



Kamu bankalarında sıfır konut faizi 0,79’a düşüyor

Şırnak’tan müjdeyi veren Bakan Albayrak, “Yeni yıla bir güzel haber daha verelim dedik. Bunu da Şırnak’tan verelim ekonomi ile ilgili. Kamu bankalarımız ile istişare ettik, gayrimenkul, konut sektörü önemli bir sektör. Özellikle bu noktada iyileşmeleri hemen vatandaşlarımıza hemen yapmamız lazım. Türkiye üzerinden de Şırnak’tan güzel bir mesaj verelim. 1 Ocak itibari ile özellikle sıfır konut faizi 0,99 olan oranı, 0,79’a indirelim diye bir teklifle geldiler, hayırlı uğurlu olsun. Bu ne kadar düştükçe, iyileştikçe bunu toplumumuza bu maliyetleri yansıtmaya devam edeceğiz. Gerek inşaat sektörü gerek yan sektörlerde maliyetler faizler daha da düşecek. Kamu bankalarımız öncülüğünü yapıyor bunun piyasadaki diğer bankalarda yavaş yavaş geliyorlar. Biraz fazla yavaş geliyorlar ama onlar da hızlanacaklar 2020 yılında diye inşallah diyoruz. 2020 çok daha iyi bir yıl olacak inşallah. Malumunuz 2019 yılında Türkiye küçülecek, Türkiye en az 45 senede toparlayamaz. Eksilerden gelemez. Büyümeye kolay kolay geçemez dediler” dedi.



“2020’de yüzde 34 büyüme süreçleri başladı”

Dünyada birçok uluslararası kuruluşun son bir veya iki ayda Türkiye ile ilgili raporlarını hepsini revize etmek zorunda kaldığını kaydeden Bakan Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Küçülecek diyenlerin tamamı revize etti ve pozitif büyüme, 2020’de yüzde 34 büyüme süreçleri başladı. Uyulamaya aldığımız projelerimizi, hazırladığımız etkin önlemler, kurumlarımızın yüksek koordinasyonuyla bu çetin süreçten güçlenerek çıktık. Türkiye ekonomimiz son çeyrekte büyümeye devam ediyor. Bunların en kritik noktalarından bir tanesi 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık baz da 0,9 idi. Bu yılın son çeyreğinde yüzde 5’lik büyümeyi yakalayacağız. Bütün göstergeler yüzde 5 büyümeyi yakalayacağımızı gösteriyor. Yüzde 5 büyüme ekonomik, istihdam yatırım olarak 2020 çok daha iyi ve güçlü yıllı bekliyor demek. Çok zor bir yılı geride bırakarak, 2020’yi çok iyi karşılayacağız. Türkiye çok güçlü ve dirençli bir değişim başlatıyor. Ekonominin her alanında değişim olacak. Şırnak’ta da bu değişim olacak, onun içinde buradayım. Yatırım, istihdam, ekonomik iyileşme anlamında ayaklarımız daha sağlam yere basacak. Türkiye’de değişim başlıyor vurgumuzun altında en büyük resim burada. Türkiye için daha çok üretim, daha yüksek katma değer, daha fazla teknolojiye dayalı üretim, en önemli gaye ve amacımızdır. Doğru planlamalarla bu adımları atmaya başladık. Ülkemizin ekonomimizin yeni dönemde daha güçlü bir yapıya kavuşması, sorunların çözümü için ne gerekiyorsa bunun gayreti içinde olacağız. Şırnak’ın ve bölgenin daha çok büyümesi ve daha çok üretmesini için daha çok çalışacağız.”



“6 yıldır yaşadıklarımız başka ülkenin başına gelse, ayakta kalamazdı”

Türkiye’nin ekonomide yaşadığı zorluklarla ilgili her gün birilerinin bir şeyler anlattığını belirten Bakan Albayrak, şöyle devam etti:

“Birileri 10 yıl önce kamu bankaları özelleşsin diye kapı kapı dolaşıyordu. Eğer 10 yıl önce Cumhurbaşkanımız o dik duruşunu sergilemeyip kamu bankalarını birileri özelleştirilseydi, bakın son 12 senede neler yaşardık. Birilerine şirin gözükmek için ithalat odaklı, cari açık odaklı, birilerini zengin etme odaklı siyaset ve ekonomik politikası güderseniz tarih ve iş dünyası sizin nasıl olduğunuzu bildiği için ona göre sizin adınızı tarihe yazar. Birileri faizi indirirseniz kur patlar, ekonomi çöker. Bir yılda biz bu ezberi bozduk. Bin 200 puan faiz indi 5 ayda, ne kur ne ekonomi patladı. Demek ki mesele bu değilmiş. Kimin kime hizmet ettiği ve iş tuttuğu ortadadır. Değişen Türkiye de kimin sorumluluk aldığını kimin kaçtığını toplumuz çok iyi biliyor. Korkarsak bu değişimi dönüşümü gerçekleştiremeyiz. Taviz verirsek bunu başaramayız. Çukurca’nın sıfır noktasında petrol sondajı yapamayız. Doğu Akdeniz’de kirli oyunlara rağmen iki gemimizle milletimizin hakkını savunamayız. Suriye’de terörle mücadelede, adalet konusunda gerçeği haykıramayız. Birleşmiş Milletler’de tüm dünyanın gözüne bakarak dünya beşten büyüktür diyemeyiz. Biz bu istikamette kimseden kokmadan emin adımlarda yolumuza devam ediyoruz. 6 yıldır yaşadıklarımız başka bir ülkenin başına gelse ayakta kalamazdı. Ama Türkiye lideri ile birlikte her birinden daha güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor.”

Toplantı, daha sonra soru cevap şeklinde devam etti.

ŞIRNAK 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:45

AKŞAM 17:05

YATSI 18:27

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