Beytüşşebap'ta taşımalı eğitimin yapıldığı bölgelerde eğitime bir gün ara verildi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Taşımalı eğitimin yapıldığı bölgelerde eğitime bir gün ara verildi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla yağan kar nedeni ile bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Beytüşşebap İlçe Özel İdare, kara yolları ve belediye ekipleri, kapanan köy yollarını tekrar ulaşıma açmak için seferber oldu.

Beytüşşebap Özel İdare Müdürü Orhan Timur, dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı nedeni ile bazı köylerin yollarının ulaşıma kapandığını söyledi. Timur, “Ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda gece 01.00 sularında tüm yollar açılmıştı ancak bu sabah tekrar bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Tüm köy yolları açılana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

İlçede taşımalı eğitim yapılan bölgede eğitime bir gün ara verildi.

Okulların tatil olduğuna sevinen öğrencilerden Serhat Gükçe, mutlu olduğunu söyledi. Gükçe, “Kaç gündür kar yağmasını bekliyorduk, geçen sene çok erken yağmıştı okullar tatil oldu, çok sevindik. Sabah kalktığımda her yer beyazdı, güzel bir tatil oldu bizim için” diye konuştu.

ŞIRNAK 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:50

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