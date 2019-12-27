Jandarma Bölge Komutanı Hacıoğlu'ndan Kaymakam Sinanoğlu’na ziyaret

Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu’na teşekkür etti. Ziyarette çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.
Ziyaret sonunda Kaymakam Sinanoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu’na çeşitli hediyeler takdim etti.
ŞIRNAK
27 Aralık 2019 Cuma
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