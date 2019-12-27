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Jandarma Bölge Komutanı Hacıoğlu'ndan Kaymakam Sinanoğlu’na ziyaret

İHA

Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Jandarma Bölge Komutanı Hacıoğlu'ndan Kaymakam Sinanoğlu’na ziyaret

Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu’na teşekkür etti. Ziyarette çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.
Ziyaret sonunda Kaymakam Sinanoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu’na çeşitli hediyeler takdim etti.

ŞIRNAK

27 Aralık 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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