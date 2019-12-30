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Kar yağdı Dicle Elektrik'in zorlu kış mesaisi başladı Köylüler elektrik hattını onaran ekiplere ...

İHA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kırılan elektrik direklerini onaran Dicle Elektrik ekiplerine köylüler de yardım etti. Yüksek kesimlerde bulunan karlı dağlardan geçen hat köylülerin yardımıyla ekipler tarafından iki gün sonra onarılabildi.

Kar yağdı Dicle Elektrik'in zorlu kış mesaisi başladı Köylüler elektrik hattını onaran ekiplere yardım ediyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kırılan elektrik direklerini onaran Dicle Elektrik ekiplerine köylüler de yardım etti. Yüksek kesimlerde bulunan karlı dağlardan geçen hat köylülerin yardımıyla ekipler tarafından iki gün sonra onarılabildi.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç ve Değirmen köylerinde 3 gün önce etkili olan kar yağışı sonrası elektrik hattı arızalandı. Direkler kırıldı, teller koptu. 2 gün elektriksiz kalan köylere enerji verilmesi için Dicle Elektrik ekipleri harekete geçti. 2 gün boyunca kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı yüksek kesimlerde bulunan dağlarda hatta bakım onarım yapan ekiplere köylüler de yardım etti. İki gündür kar kış demeden köylerin elektrik hattını onaran ekiplerin bir an evvel işlerini bitirmeleri için köylüler de ekiplere yardım etti. Bin 650 metre yüksekliğindeki dağlardan geçen yüksek gerilim hattı kar nedeniyle zarar görünce ekipler karlı dağlı aşıp hattı onarmaya çalıştı. 2 gün süren çalışmalar bu gün son buldu. Beşağaç köyü muhtarı Nihat Acar ekiplere özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Acar, "Yaklaşık 4 gündür yoğun bir kar yağışı vardı köyümüzde. Elektrik hattımız dağlardan geçiyor. Yaklaşık 1984’ten beri yapılan bir hat idi. Çok eski hep onarılıyor ama tabi zaman zamanda elektriksiz kalıyoruz. Dicle Elektrik ekipleri geliyor biz de yardım ediyoruz. İki gündür ekiplerle beraber bu dağlarda hattı onarıyoruz. Dağlardan geçen ana hattın değiştirilmesini istiyoruz. Yol boyu götürülürse daha çabuk onarabiliriz. Ekiplerimize çok teşekkür ederim" dedi.
Dicle Elektrik ekibinde çalışan Nezir Güçlü ise zor arazide yaban hayvanlarının bulunduğu bölgelerde çalıştıklarını ifade etti. Güçlü, "Beytüşşebap’ta elektrik teknikeriyim yoğun bir kış başlayalı 1 ay oldu. Şu anda bulunduğumuz yerin rakımı bin 650 metre hattımız çok yüksek dağlardan geçiyor. Bölge güvenli değil, vahşi hayvanlar bulunuyor. Çok defa denk geldik. Yaban domuzu ve ayı gördük. Hatlarımız hiç güvenli değil ona rağmen riske giriyoruz. Köylülerle beraber hattı onarmaya çalışıyoruz. 6 saat yol yürüdük. Şimdi köye enerji verdik" diye konuştu.

Karlı dağlarda vahşi hayvanlara da rastlıyorlar
Sarp araziye sahip Beytüşşebap ilçesinde kış aylarında dağlarda elektrik hattı onaran ekipler vahşi yaban hayvanlarla da karşılaşıyor. Köylere enerji vermek için canlarını tehlikeye atan ekiplerin zorlu kış mesaisi devam ediyor. Ekipler onarım yaparken zaman zaman yaban domuzu ve ayılara da rastlıyor.

ŞIRNAK

30 Aralık 2019 Pazartesi

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