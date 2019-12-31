Şırnak'ta, 15 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şırnak'ta, 15 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması

DHA

ŞIRNAK Valiliği'nce kent genelindeki 15 bölgenin, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu. 

ŞIRNAK Valiliği'nce kent genelindeki 15 bölgenin, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu. 
Şırnak merkez ve ilçeleri sınırlarında bulunan 15 bölge, 1 Ocak 2020'den itibaren 15 gün süreyle 'geçici özel güven bölgesi' ilan edildi. Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı, Bestler Dereler, Kurt Dağı, Kureşin Bölgesi, Karaçalı Tepe, Kel Mehmet Dağı, Serin Vadisi,  2088 Rakım Tepe, Küçük Su, Gabar Dağı, Faraşin Yaylası, Altın Dağı, İncebel Dağı, Oymakaya ve Tanin Bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 1 Ocak 2020-15 Ocak 2020 tarihlerinde olmak üzere 'Özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir."

ŞIRNAK

31 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:18
  • ÖĞLE 12:18
  • İKİNDİ 14:47
  • AKŞAM 17:08
  • YATSI 18:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beytüşşebap'ta kar kalınlığı, 70 santimi buldu
YEREL HABERLER Beytüşşebap'ta kar kalınlığı, 70 santimi buldu
Kato'da kar kalınlığı 3 metreyi aştı
YEREL HABERLER Kato'da kar kalınlığı 3 metreyi aştı
Şırnak’ta kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, köy yolları ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Şırnak’ta kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, köy yolları ...
Şırnaklı başkan, 73'üncü yerli otomobile talip
YEREL HABERLER Şırnaklı başkan, 73'üncü yerli otomobile talip
Şırnak'ta terör operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör operasyonu: 13 gözaltı
Şırnak’ta terör operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Şırnak’ta terör operasyonunda 1 tutuklama
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 36 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 36 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonunda 36 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kaçakçılık ve terörle mücadele ...
Kar yağdı Dicle Elektrik'in zorlu kış mesaisi başladı Köylüler elektrik hattını onaran ekiplere yardım ediyor
YEREL HABERLER Kar yağdı Dicle Elektrik'in zorlu kış mesaisi ...
6 yaşındaki Narin, akülü sandalyesine kavuştu
YEREL HABERLER 6 yaşındaki Narin, akülü sandalyesine kavuştu
Traktörünü kepçeye çevirdi, kar nedeni ile kapanan yolları açmaya başladı
YEREL HABERLER Traktörünü kepçeye çevirdi, kar nedeni ile kapanan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X