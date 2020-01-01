Kaymakam Pendik yeni yıla Kato'da Mehmetçik ile girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kaymakam Pendik yeni yıla Kato'da Mehmetçik ile girdi

İHA

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Mehmetçiği yılbaşında yalnız bırakmadı.

Kaymakam Pendik yeni yıla Kato'da Mehmetçik ile girdi

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Mehmetçiği yılbaşında yalnız bırakmadı.
Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ yılbaşı gecesini Mehmetçikle geçirdi. 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda bulunan Tuzluca üs bölgesini ziyaret eden Kaymakam Pendik ve beraberindekiler vatan nöbeti tutan silahlı kuvvetlerle beraber yeni yıla girdi.
Burada konuşan Kaymakam Pendik, hem ilçenin hem de Türkiye'nin huzur ve güvenliğini sağlayan Mehmetçiklerle yeni yıla girdiklerini söyledi. Kaymakam Pendik, "İlçemizin artık terörle değil huzur ve kardeşlik haberleriyle gündeme gelmesini sağlayan kahraman güvenlik güçlerimizdir. Asker, jandarma, polis ve korucu güvenlik güçlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Yılbaşı gecesinde Kato Dağı'nda kahramanca görev yapan Mehmetçiklerimizle beraber olmaktan muradımız, hem buradaki kardeşlerimize şükranlarımızı sunmak hem moral ve motivasyon vermek hem de Beytüşşebaplıların ve aziz milletimizin selamlarını iletmektir. Bu vesileyle huzurlu ve güvenli bir ülkede yaşamamızı sağlayan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, Beytüşşebaplıların ve aziz milletimizin yeni yılını kutluyorum. Aziz milletiniz müsterih olsunlar ki fedakarca görev yapan kahraman Mehmetçiklerimiz, jandarmamız, polisimiz ve güvelik korucularımız olduğu sürece şanlı bayrağımız gönderden inmeyecek, ezanlarımız minarelerden dinmeyecektir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'ta 2019'un son doğan bebeğine çeyrek altın
YEREL HABERLER Şırnak'ta 2019'un son doğan bebeğine çeyrek altın
Kato ve Namaz dağlarındaki Mehmetçiğe yeni yıl ziyareti
YEREL HABERLER Kato ve Namaz dağlarındaki Mehmetçiğe yeni yıl ...
Vali Pehlivan, güvenlik güçlerini yalnız Bırakmadı
YEREL HABERLER Vali Pehlivan, güvenlik güçlerini yalnız Bırakmadı
Yükümlü çocuklarına kışlık bot yardımı
YEREL HABERLER Yükümlü çocuklarına kışlık bot yardımı
Şırnak'ta 15 alan geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
YEREL HABERLER Şırnak'ta 15 alan geçici özel güvenlik bölgesi ilan ...
Şırnak'ta, 15 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması
YEREL HABERLER Şırnak'ta, 15 bölgede 'geçici özel güvenlik' ...
Beytüşşebap'ta kar kalınlığı, 70 santimi buldu
YEREL HABERLER Beytüşşebap'ta kar kalınlığı, 70 santimi buldu
Kato'da kar kalınlığı 3 metreyi aştı
YEREL HABERLER Kato'da kar kalınlığı 3 metreyi aştı
Şırnak’ta kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, köy yolları ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Şırnak’ta kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, köy yolları ...
Şırnaklı başkan, 73'üncü yerli otomobile talip
YEREL HABERLER Şırnaklı başkan, 73'üncü yerli otomobile talip
Şırnak'ta terör operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör operasyonu: 13 gözaltı
Şırnak’ta terör operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Şırnak’ta terör operasyonunda 1 tutuklama
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 36 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 36 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonunda 36 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kaçakçılık ve terörle mücadele ...
Kar yağdı Dicle Elektrik'in zorlu kış mesaisi başladı Köylüler elektrik hattını onaran ekiplere yardım ediyor
YEREL HABERLER Kar yağdı Dicle Elektrik'in zorlu kış mesaisi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X