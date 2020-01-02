Sınırdaki askerlere elektrik sağlayan hat koptu, görevliler onardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sınırdaki askerlere elektrik sağlayan hat koptu, görevliler onardı

İHA

Dicle Elektrik, kış şartlarının hüküm sürmeye başladığı Şırnak'ın Uludere ilçesinde sivil halk gibi askeri birliklerin de elektriksiz kalmaması için olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışına rağmen bakım ve onarım çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

Sınırdaki askerlere elektrik sağlayan hat koptu, görevliler onardı

Dicle Elektrik, kış şartlarının hüküm sürmeye başladığı Şırnak’ın Uludere ilçesinde sivil halk gibi askeri birliklerin de elektriksiz kalmaması için olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışına rağmen bakım ve onarım çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.
Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Irak sınırında bulunan Şırnak’ın Uludere ilçesi yakınlarındaki Andaç taburuna bağlı Kureyşin Askeri Üssü bölgesine elektrik sağlayan enerji nakil hattı koptu. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Ortaköy mevkiindeki yaklaşık 2000 rakımlı üs bölgesine ulaşmak için yola çıkan Dicle Elektrik ekibi, arazi araçlarıyla karla kaplı yolları aşamadı. Bunun üzerine diğer kurumlardan yolu açması için iş makinesi istendi. Dicle Elektrik arıza onarım ve bakım ekibi, askeri araçların yardımı ile güç de olsa kopan hattın bulunduğu yere ulaşmayı başardı. Görevliler, 2 metrelik karda da bir süre yürüyerek direklerin bulunduğu yere gitti ve kopan hattı yenileyerek askeri birliğe yeniden enerji verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eksi 18 derecede balık tutuyorlar
YEREL HABERLER Eksi 18 derecede balık tutuyorlar
Beytüşşebap'ta yolcu minibüsü devrildi: 5 yaralı
YEREL HABERLER Beytüşşebap'ta yolcu minibüsü devrildi: 5 yaralı
Şırnak'ta kız çocuklarının okula kazandırılması için ev ev gezilecek
YEREL HABERLER Şırnak'ta kız çocuklarının okula kazandırılması için ...
Boğazında tümör bulunan keklik ameliyatla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Boğazında tümör bulunan keklik ameliyatla sağlığına ...
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Silopi Belediyesince işten çıkarılan işçilere destek
YEREL HABERLER HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Silopi Belediyesince ...
Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Kaymakam Pendik yeni yıla Kato'da Mehmetçik ile girdi
YEREL HABERLER Kaymakam Pendik yeni yıla Kato'da Mehmetçik ile girdi
Şırnak'ta 2019'un son doğan bebeğine çeyrek altın
YEREL HABERLER Şırnak'ta 2019'un son doğan bebeğine çeyrek altın
Kato ve Namaz dağlarındaki Mehmetçiğe yeni yıl ziyareti
YEREL HABERLER Kato ve Namaz dağlarındaki Mehmetçiğe yeni yıl ...
Vali Pehlivan, güvenlik güçlerini yalnız Bırakmadı
YEREL HABERLER Vali Pehlivan, güvenlik güçlerini yalnız Bırakmadı
Yükümlü çocuklarına kışlık bot yardımı
YEREL HABERLER Yükümlü çocuklarına kışlık bot yardımı
Şırnak'ta 15 alan geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
YEREL HABERLER Şırnak'ta 15 alan geçici özel güvenlik bölgesi ilan ...
Şırnak'ta, 15 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması
YEREL HABERLER Şırnak'ta, 15 bölgede 'geçici özel güvenlik' ...
Beytüşşebap'ta kar kalınlığı, 70 santimi buldu
YEREL HABERLER Beytüşşebap'ta kar kalınlığı, 70 santimi buldu
Kato'da kar kalınlığı 3 metreyi aştı
YEREL HABERLER Kato'da kar kalınlığı 3 metreyi aştı
Şırnak’ta kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, köy yolları ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Şırnak’ta kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, köy yolları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X