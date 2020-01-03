Şırnak'ta 'Pençe-3' şehitleri için tören

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IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde yürütülen 'Pençe-3' Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade sözleşmeli erler Ayhan Çam (24) ve Berkay Işık (25), Şırnak'ta düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Şırnak'ta konuşlu 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı. Şehitlerin Türk bayraklarına sarılı naaşları katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulan törende şehitlerin öz geçmişleri okundu ve dua edildi. Helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere konulan şehit Çam'ın naaşı Çorum'a, Işık'ın naaşı ise İstanbul'a gönderildi.



ŞIRNAK 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:51

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