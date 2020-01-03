Cizre’de 19 bin metrekarelik alanda park çalışması

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, Hamidiye Kışlası Mir Bahçesinde 19 bin metrekarelik alanda yeni bir park çalışması başlattı.

Cizre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin gayreti, Fen İşleri Müdürlüğünün desteğiyle Hamidiye Kışlası Mir Bahçesinde 19 bin metrekarelik alanda park çalışması başlatıldı. Mir Parkında, ağaçlandırma, aydınlatma direkleri, oturma bankları ve sanatsal figürlerin yer alacağı belirtildi.

Konu ile ilgili bilgi veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Cizreli vatandaşların aileleriyle birlikte sosyalleşebileceği alanlar oluşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Kaymakam Sinanoğlu, “Vatandaşlarımızı sağlıklı bir yaşama teşvik etmek ve daha yeşil bir Cizre için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

ŞIRNAK 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:52

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