Kato eteklerinde en güzel yürüyüş Öğrenciler sigaraya karşı yürüyüş yaptı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde öğrenciler hazırladıkları pankart afişlerle yürüyüş yaptı. Kato Dağı eteklerinde farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler zararlı alışkanlıklardan vazgeçin çağrısında bulundu.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Akçayol köyü ilkokulunda yüzlerce öğrenci evlerinde hazırladıkları ‘sigara içme, zararlı alışkanlıklardan kurtul, geleceğimizi yakma' gibi anlamlı yazılarla yazılan pankart ve afişleri ellerine alıp bir yürüyüş yaptı. Köy okulundan başlayan öğrenciler Boğaöğren köyüne kadar sigara içme sloganları atarak yürüyüş düzenledi. Öğrencilere eşlik eden öğretmenlerin cep telefonuyla kayıt alıp paylaştıkları videolar sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

İlk defa bir yürüyüşe katılan minik öğrencilerin heyecanı gözlerinden okundu. Hep bir ağızdan mesaj veren öğrenciler 1 saatlik yürüyüşün ardından evlerine döndü.

ŞIRNAK 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:52

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