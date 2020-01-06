Kaçak elektrik için yeraltından hat çekmişler

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) görevlilerince yapılan incelemede kaçak elektrik kullanmak için dağıtım panosuna giden yer altından çekilen hat tespit edildi.

Dicle Elektrik, dağıtım bölgesinde kaçak elektrikle mücadelede kapsamında uydu, drone, termal kameraların yanı sıra yeraltı kablolarına olası müdahalelerde ise güç kablosu test cihazlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şırnak'ın Cizre ilçesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, arızaları gidermek için kullandıkları cihazla kaçak elektrik kullanmak için yeraltında çekilen hattı tespit etti. Bunun üzerine iş makinesiyle yapılan kazıda, dağıtım panosuna giden ana kabloya harici kaçak bir hat bağlandığı ve bu hattın da yakındaki işyerinin içerisinden bir konuta gittiği belirlendi. Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından yeraltı kablosundan kayıt dışı enerji kullanan konut sahibi hakkında cezai işlem uyguladı.



ŞIRNAK 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:52

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