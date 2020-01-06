Habur'da 1 terörist teslim oldu

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- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 1 terörist, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın kuzeyindeki barınaklarından kaçan 1 terörist, Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Kapısı'na gelip, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan terörist ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



ŞIRNAK 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:52

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