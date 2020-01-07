Cizre’de torbacılık yapan bir kişi tutuklandı

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şırnak'ın Cizre ilçesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan ve satış yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda torbacılık yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan zanlılara karşı mücadelesini artırdı. Uyuşturucu madde kullanan ve satış yapan şahısların yakalanmasına yönelik Şah Mahallesi Hökenek Caddesi üzerinde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan Mehmet G. isimli şahsın üzerinden 3 gram metamfetamin, 17 gram eroin, 5 adet captagon ile 7 adet extasy hap ele geçirildi.

Narkotik Grup Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞIRNAK 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.