Silopi'de kütüphane açılışı

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Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Yunus Emre İlkokulunda Z Kütüphane açılışı yapıldı.

Silopi Yenişehir Mahallesinde bulunan Yunus Emre İlkokulunda kütüphane açılışına İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, Eğitim BirSen Silopi temsilcisi Bilal Aksoy ve öğretmenler katıldı. Z Kütüphane açılışını gerçekleştiren Kaymakam Işıktaş, öğrenciler ile beraber kütüphaneyi dolaştı. Açılış sonrası sınıfları da dolaşan Kaymakam Sezer Işıktaş, öğrenciler ile bir araya gelerek sohbet etti.

İlçe Kaymakam Sezer Işıktaş kütüphanenin faydalı olması temennisinde bulunduktan sonra okuldan ayrıldı.

ŞIRNAK 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:52

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