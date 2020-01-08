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Şırnak’ta karla mücadele sürüyor Zorlu çalışmaların ardından köy yolları ulaşıma açıldı

İHA

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yüksek kesimli köy yolları ekiplerin başlattığı zorlu çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı. Ekiplerin karla mücadelesi gece gündüz sürüyor.

Şırnak’ta karla mücadele sürüyor Zorlu çalışmaların ardından köy yolları ulaşıma açıldı

Şırnak’ta etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yüksek kesimli köy yolları ekiplerin başlattığı zorlu çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı. Ekiplerin karla mücadelesi gece gündüz sürüyor.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan onlarca köy yolu tekrar ulaşıma açıldı. Gece gündüz aralıksız çalışan özel idare ekipleri kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği köy yollarını ulaşıma yeniden açtı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe, Mezra, Taşkıran, Çığlıca köylerinin yolu dün akşam saatlerinde ulaşıma kapandı. İlçeye bağlı tüm köy yollarını açık tutmaya çalışan ekiplerin zorlu kış mesaisi sürüyor. Özel idare çalışanı kepçe operatörü Mikail Gök günlerdir karla mücadele ettiklerini söyledi. Gök, "İlçe genelinde kar yağışıyla beraber birimimize bağlı köy yollarını açmak için ekip arkadaşlarımızla beraber gece gündüz çalışıyoruz. Bir çok köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Sürekli anında müdahale edip açıyoruz. Çok şükür şimdiye kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Hastası olan köylerin yollarına öncelik veriyoruz. Dün akşam itibariyle kapalı olan Gökçe köyü yolunu ulaşıma açtık. Şimdi ilçemizde tüm yollar açık durumda" dedi.

ŞIRNAK

08 Ocak 2020 Çarşamba

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