Beytüşşebap Belediye Başkanı Aşan gazetecilerle bir araya geldi

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Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Belediye Başkanı Habip Aşan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

İlçede çalışan gazetecileri makamında ağırlayan Başkan Aşan, basın mensuplarının günlerini kutladı. Aşan, ilçenin durumu hakkında gazetecilerle bilgi alışverişinde bulundu. Başkan Aşan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla basın mensuplarına çeşitli hediyeler takdim etti.

ŞIRNAK 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:17

YATSI 18:37

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