Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 42 gözaltı 

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK'ta polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında 612 Ocak tarihleri arasında kent genelinde çeşitli operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 19,15 gram eroin, 24 gram esrar, 3,63 gram metamfetamin, 70 uyuşturucu hap, 4 litre alkol ile gümrük kaçağı 7 bin 450 paket sigara, 5 cep telefonu, 92 kilo çay, 200 paket sigara fitresi, 90 cep telefonu aksesuarı, 790 kol saati, 22 araç lastiği ve 6 sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 42 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 38'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ŞIRNAK 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:19

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.