Silopi Devlet Hastanesi sağlık personeli tarafından boyandı

Şırnak'ın Silopi İlçe Devlet Hastanesi koridorları hastane personelleri tarafından boyandı.

Silopi Devlet Hastanesi personelleri bir araya gelerek, mesai dışındaki saatlerde hastane duvarlarını boyadı. Otomasyon görevlileri, temizlik ve diğer bölümlerde çalışan personeller, vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek için hastane iç duvarlarını boyadı. Yapılan bakım ve onarımdan memnun kalan vatandaşlar, teşekkürlerini sundu. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Personel Şefi Şahin Eren, kendi imkanları ile boya yaptıklarını ve mesai sonrası çalışan arkadaşlarına teşekkürü borç bildiğini söyledi. Otomasyon Personel Şefi Abdullah Ökten de, vatandaşın kendini daha iyi, refah bir ortamda hissetmesi adına boya yaptıklarını ve bu kapsamda çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi.

ŞIRNAK 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:19

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.