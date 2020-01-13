Sosyal medyada terör örgütü lehine paylaşım yapan 3 kişi gözaltına alındı

"Ben hep hip hop'tım"

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Şırnak'ın Uludere ilçesinde sosyal medyada terör örgütü lehine yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kişi hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada terör örgütü PKK lehine paylaşım yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan C.B., İ.B. ve M.Y. isimli 3 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞIRNAK 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:52

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