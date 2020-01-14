Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Demirtaş öğrencilerle kartopu oynadı

Şırnak'ın Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, bir ilkokulunun bahçesinde öğrencilerle kartopu oynadı.

Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Demirtaş, Yeşilyuva Şehit Mehmet Paksoy İlk ve Ortaokulu bahçesinde öğrencilerle bir araya geldi. Demirtaş, burada kartopu oynayan öğrencilerin oyununa katıldı. Öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Demirtaş ile eğlenirken, yarıyıl tatili öncesi stres attı.

Öğrencilerle kartopu oynayan Demirtaş, ilçede kar yağışının eğitim öğretimde aksamaya yol açmadığını söyledi. Öğrencilerle kartopu oynayıp eğlencelerine ortak olmak istediğini aktaran Demirtaş, "İlçemizde kar yağışını eğlenceye çeviren güzel yürekli öğrencilerimize sürpriz yapmak istedik. Kartopu savaşı yaparken okul bahçemizde güzel ve samimi görüntüler oluştu. Buradaki öğrencilerimizin yüzlerinde oluşan mutluluk bizler için her şeyden kıymetlidir" dedi.

ŞIRNAK 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:20

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.