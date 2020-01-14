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Cizre’de THY personeli öğrencilere mesleki tecrübelerini anlattı

İHA

Şırnak'ın Cizre İlçesinde, Türk Hava Yolları (THY) kabin memurları, öğrencilere mesleki tecrübelerini aktardı.

Cizre’de THY personeli öğrencilere mesleki tecrübelerini anlattı

Şırnak’ın Cizre İlçesinde, Türk Hava Yolları (THY) kabin memurları, öğrencilere mesleki tecrübelerini aktardı.
Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde Tüm Sivil Havacılar Derneği (TÜSHAD), Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), Havayolları Kabin Memurları Derneği (TASSA) ve Uçak Teknisyenleri Derneği (UTED) üyelerince, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında THY kabin memurları Şırnak’ın Cizre ilçesinde meslek tanıtım seminerinde öğrencilere bilgi verdi. Cizre Hükümet Konağı konferans salonunda düzenlenen programda THY kabin personelleri Muhammed Ölmez ve Enes Korkmaz, öğrencilere meslekleriyle ilgili bilgi verdi, soruları cevapladı.
Seminer sonunda Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ve Cizre Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım tarafından THY kabin memurlarına birer plaket verildi.

ŞIRNAK

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 14:59
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  • YATSI 18:41
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