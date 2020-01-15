Uludere’de Kuaförüm Köyümde Projesi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde Kuaförüm Köyümde Projesi kapsamında köy okullarındaki öğrenciler ücretsiz tıraş edildi.

Uludere esnafının da desteği ile başlatılan Kuaförüm Köyümde Projesi kapsamında Gülyazı Şehit Er Mehmet Ali Kültür İlkokulu’nda öğrenciler ücretsiz tıraş edildi. Eğitimin sadece okul kitaplarda yazılanlardan ibaret olmadığını belirten proje yürütücüleri, "Kitapta olan kadar olmayanı da hayatın içinde öğreniyoruz. Bu bakımdan temizliğin önemini vurgulamak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Temizlik imanın yarısıdır hadisi şerifinde de dinimizin temizliğe verdiği önemi görüyoruz. Temiz bir insan olmak dünyaya temiz bakmamızı sağlayacaktır" dedi.

Öğrenciler istedikleri saç modelini yaptırırken, etkinliği gerçekleştirenlere de teşekkür etti.

ŞIRNAK 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:52

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