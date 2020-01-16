Şırnak'ta kayıp Süryani çiftten hala iz yok

İSTANBUL Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril'in 6 gün önce Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaybolan anne ve babasından hala haber alınamadı.

İstanbul Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril'in Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan anne ve babası Hurmuz ve Şimoni Diril'den 11 Ocak'tan bu yana haber alınamıyor. Yakınlarının ziyareti esnasında kayboldukları belirlenen çiftin bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Bölgenin karla kaplı olması nedeniyle zorlu şartlarda süren aramalar İnsansız Hava Araçları (İHA) desteğiyle sürüyor.

Öte yandan papaz Remzi Diril, İstanbul'dan gelerek anne ve babası için yapılan arama çalışmalarına katıldı.



ŞIRNAK 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:52

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