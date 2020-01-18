Sırtı yanan ve açlıktan bitkin düşen yavru köpeğe yardım eli

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Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde, sırtı yanmış bitkin halde bulunan yavru köpek, duyarlı vatandaş Veysi Babat tarafından doyurulup, tedavi edilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veteriner Hekim Murat İnan'a ulaştırıldı.

ŞırnakUludere karayolu üzerine boş arazide bitkin halde bulunan yavru köpeği fark eden duyarlı vatandaş, İlçe Tarım Müdürü Veteriner Hekim Murat İnan'a haber verdi. Duyarlı vatandaş olay yerinde, açlıktan güçsüz düşen yavru köpeğe süt vererek besledi. Veysi Babat, daha sonra aracına bindirdiği yavru köpeği, veteriner hekim Murat İnan'ın kliniğine götürdü. Burada veteriner hekim tarafından müdahale edilen yavru köpek, gözetim altına alındı. Veteriner Hekim Murat İnan, yavru köpeğin sırtının yandığını, gözlerinin şiş enfeksiyon kaptığını, katarakt olup aç olduğunu söyledi. Yavru köpeğin tamamen iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

ŞIRNAK 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:51

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