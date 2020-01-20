(Özel) Sınır hat da kar altında kaldı Uludere, Uzungeçit ve Andaç sınır birliklerinin kardan kapanan yolları açılıyor Yer yer 4 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor

Şırnak'ın Kuzey Irak'a sınır olan Uludere ilçesi, Uzungeçit ve Andaç taburuna bağlı sınır birliklerinin bulunduğu bölgede 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için yoğun bir çalışma başlatıldı. Karla mücadele ekipleri yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen gece gündüz aralıksız olarak çalışma sürdürürken, kar altında kalan sınır hattındaki üs bölgelerine ulaşılması için yollar açılıyor.

Uludere’de üç gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Uludere merkez, Uzungeçit beldesi, Andaç ve Dağdibi köylerinde etkili olan kar nedeniyle ulaşımda güçlükler yaşandı. Şırnak İl Özel İdare kırsal alan ekipleri de kar nedeniyle kapanan yollarda iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yollarda mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından yapılan çalışmalarla kurtarılıyor.



Yüksek kesimlerde hummalı çalışma sürüyor

Kırsal alan ekipleri, Uludere’nin Andaç köyü tabur komutanlığına bağlı sınır birliklerinde çalışmalara ağırlık veriyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Andaç köyü, Dağdibi köyü ve sınır birliklerinde kapanan yollar ulaşıma açıldı. Bir taraftan vatandaşlara yardım eden ekipler, diğer taraftan mahallelere giden ana yolları açıyor.

ŞIRNAK 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:51

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