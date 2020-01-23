Cizre’de Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı Kaymakam Davut Sinanoğlu başkanlığında yapıldı.

Cizre’de Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleşti, toplantı Kaymakamlık salonunda yapıldı. Toplantıya Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ekrem Demirer, İlçe Jandarma Komutanı Okan Talay, İlçe Emniyet Müdür Vekili İzzet Karaduman ve ilgili kurum amirleri ile kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, uyuşturucu, alkol, tütün gibi madde bağımlılıkları ile kumar, teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadele konusunda ilçede bugüne kadar yapılan ve yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi. Bağımlılığın önlenmesi ve mücadele edilmesi noktasında alınması gereken tedbirler ve toplumun çeşitli kesimleri tarafından koordinasyon ve işbirliği içerisinde yürütülebilecek çalışmalar ile ilgili görüşler değerlendirildi.

ŞIRNAK 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:50

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