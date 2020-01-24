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Ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

İHA

Şırnak ve Hakkari il sınırında bulunan Suvara Kodra geçidinde ekiplerin zorlu kış mesaisi sürüyor. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği geçitte karayolları ekipleri gece gündüz çalışıyor.

Ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

Şırnak ve Hakkari il sınırında bulunan Suvara Kodra geçidinde ekiplerin zorlu kış mesaisi sürüyor. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği geçitte karayolları ekipleri gece gündüz çalışıyor.
Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy’ü ile Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde bulunan 2 bin 80 rakımlı Suvara Kodra geçidinde karayolları ekiplerinin zorlu kış mesaisi devam ediyor. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği bölgede ekipler gece gündüz çalışıyor. Hakkari ile Şırnak arasındaki dağlık alanda bulunan yolda kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buluyor. Tuzlama çalışmaları yapıp yol genişletmeye çalışan ekipler keskin virajlarda kardan setler yapıp olası kazaların önüne geçmeye çalışıyor. Karayolları ekipleri aylardır karla mücadele ettiklerini ifade etti. Kar çalışması yapan ekipler, "Meterolojiden yapılan açıklamada bu akşam ile yarın çok kar yağacağı bilgisi geldi. Ekiplerimizle gece gündüz bu yolda karla mücadele ediyoruz. Sürücülere çağrıda bulunmak istiyorum. Burada sürekli kar yağışı var. Dikkatli olmaları ve zincir takmaları gerekir. Şimdi yol genişletme çalışmaları yapıyoruz" dedi.

ŞIRNAK

24 Ocak 2020 Cuma

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