Şırnak'ta, Hakkari ve Siirt yolları ile 21 köy ve mezra yolu kardan kapandı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

ŞIRNAK'ta yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, merkez ile Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçelerine bağlı 21 köy ve mezra yolu kapandı. Kar nedeniyle Şırnak-Hakkari ve Şırnak-Siirt Karayollarında ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığı Şırnak kent merkezinde 20 santimi, Beytüşşebap ilçesinde 1 metreyi, yüksek kesimlerde de 1,5 metreyi aştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ŞırnakHakkari ile ŞırnakSiirt Karayolları ulaşıma kapandı.

Kar yağışı nedeniyle merkez ile Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçelerinde 18 köy ve 3 mezra yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, ana caddelerde başladığı kar temizleme çalışmalarına devam ederken, İl Özel İdaresi ekipleri ise köy yolları ile ulaşım sağlanamayan ŞırnakHakkari ve ŞırnakSiirt yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



ŞIRNAK 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:49

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