Cizreli öğrenciler Şanlıurfa’yı gezdi

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Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından öğrencilere yönelik geliştirilen İstikbal Köklerdedir Projesi kapsamında 180 öğrenci Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Cizre Kaymakamlığı tarafından yürütülen İstikbal Köklerdedir Projesi ikinci durağı olan Şanlıurfa gezisi gerçekleştirildi. Peygamberler şehri Şanlıurfa'da öğrenciler tarihin sıfır noktası sayılan Göbekli Tepe, Balıklı Göl ve Halfeti ilçesini gezme fırsatı buldu. Farklı kültürlere ve dillere ev sahipliği yapan peygamberler şehri Şanlıurfa'da gençler tarihi ve turistik yerleri gezerek, geziden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik yerlerini gezerek bölgedeki kültürel zenginlikleri yakından görme fırsatı yakalayan Cizreli öğrenciler gezdikleri yerlerde bol bol fotoğraf çekti.

ŞIRNAK 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:49

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