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Silopi’de iki aile arasındaki kavga barışla sonuçlandı

İHA

Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki aile arasında yaşanan kavga barışla sonuçlandı.

Silopi’de iki aile arasındaki kavga barışla sonuçlandı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde iki aile arasında yaşanan kavga barışla sonuçlandı.
22 Mart 2019’da Şengil ve İsaoğlu ailesi arasında yaşanan kavga sonrasında 25 Mart’ta Cemal İsaoğlu (27), 12 Aralık’ta 13 yaşındaki Ferhat Şengil bıçaklı saldırıda hayatlarını kaybetmişti. Yapılan girişimler sonrasında AK Parti seçim bürosu önünde bir araya gelen Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ak Parti Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Görümlü, Çalışkan ve Başverimli belediye başkanları, kanaat önderleri, din adamları ve ailenin Irak’tan gelen yakınları ve kalabalık grup barış yürüyüşü gerçekleştirdi. Yaklaşık iki kilometrelik yürüyüş İmamı Şafi camisine kadar yapıldı.
Burada Kürtçe konuşma yapan AK Parti Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik, huzurun sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek barışın diğer kavgalı ailelere de vesile olmasını temennisinde bulundu.
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Malazgirt, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz’da verilen mücadeleleri anlatarak kardeşlik, birik ve beraberlik vurgusu yaptı. Elazığ depremine değinen Vali Pehlivan, “Elazığ’da bir deprem yaşandı. Buralarda da hissedildi. Deprem nedeniyle hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımız oldu. Burada bulunan herkes adına hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu tür anlarda da bir kere daha gördük ki milletimiz özelliklede dar zamanlarda bir araya gelmeyi son derece iyi bir şekilde yapıyor ve nerede zorda darda bir insan varsa elini uzatıyor. Sadece bu coğrafya da değil Anadolu’da değil dünyanın neresinde olursa olsun bu yardımlaşma hukukunu yaşatıyor. Bu kadar güzel hasretlere sahip Şırnak vilayetimizdeki kıymetli hemşerilerimizde buradaki ailelere de işte bu tablo yakışırdı. Bu kardeşliğin tekrar yeniden tesis edilmesi yakışırdı. Bunu da başardınız. İlin valisi olarak devletimiz temsil etme gayreti içerisinde olan bir kardeşiniz ve her şeyden öncede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu duruşunuzdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Yalına budur, olması gereken budur. Daim kılınması gereken budur. Bundan sonrada benzeri olumsuzlukların yaşanmaması için diyalogdan yol geçer” dedi.
Şırnak İl Müftüsü Ramazan Tolan yaşanan kavgada hayatını kaybeden ailenin fertleri ve Elazığ'da hayatını kaybedenler için dualar okudu. Ferhat Şengil’in babası Hüsnü Şengil’de Kürtçe yaptığı konuşmasında barış için toplanan herkese teşekkür etti. Daha sonra aile bireyleri protokol ekibi kendi aralarında tokalaşarak barıştı.

ŞIRNAK

25 Ocak 2020 Cumartesi

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