Kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, Şırnak'ın Uludere'de de etkili olurken, il özel idaresi karla mücadele ekipleri yüksek kesimlerde ulaşıma kapanan yolları açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi ve yolların açılması için kırsalda gece gündüz çalışan, kar yağışının daha çok etkili olduğu yüksek kesimlerde ara vermeden yol açma çalışması yapan Şırnak İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, UludereUzungeçit yolunun Taninan mevkiinde ağırlıklı olarak çığ tehlikesine karşın günlerdir çalışmalarını sürdürüyor. Taninan Yaylasında yer yer kar kalınlığı 4 metreye yaklaşırken, çığ tehlikesi olan bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Söz konusu yolda zincirsiz araçların geçişine izin verilmezken, vatandaşlar çığ tehlikesine karşı uyarılıyor. Ekipler yolu açık tutabilmek için gün boyunca kar temizleme, tuzlama ve solisyon çalışmaları yapıyor.

ŞIRNAK 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:34

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.