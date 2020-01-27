Kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor

İHA

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, Şırnak'ın Uludere'de de etkili olurken, il özel idaresi karla mücadele ekipleri yüksek kesimlerde ulaşıma kapanan yolları açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, Şırnak'ın Uludere'de de etkili olurken, il özel idaresi karla mücadele ekipleri yüksek kesimlerde ulaşıma kapanan yolları açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.
Vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi ve yolların açılması için kırsalda gece gündüz çalışan, kar yağışının daha çok etkili olduğu yüksek kesimlerde ara vermeden yol açma çalışması yapan Şırnak İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, UludereUzungeçit yolunun Taninan mevkiinde ağırlıklı olarak çığ tehlikesine karşın günlerdir çalışmalarını sürdürüyor. Taninan Yaylasında yer yer kar kalınlığı 4 metreye yaklaşırken, çığ tehlikesi olan bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Söz konusu yolda zincirsiz araçların geçişine izin verilmezken, vatandaşlar çığ tehlikesine karşı uyarılıyor. Ekipler yolu açık tutabilmek için gün boyunca kar temizleme, tuzlama ve solisyon çalışmaları yapıyor.

ŞIRNAK

27 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:11
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:34
  • YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak’ta karlı yollarda çalışma yapan ekipler havadan görüntülendi Karlı yolları böyle açıyorlar
YEREL HABERLER Şırnak’ta karlı yollarda çalışma yapan ekipler ...
Hasta kurtarmaya giden ambulans kara saplandı
YEREL HABERLER Hasta kurtarmaya giden ambulans kara saplandı
Hayvanların karla mücadelesi
YEREL HABERLER Hayvanların karla mücadelesi
Silopi’de iki aile arasındaki kavga barışla sonuçlandı
YEREL HABERLER Silopi’de iki aile arasındaki kavga barışla ...
Cizreli öğrenciler Şanlıurfa’yı gezdi
YEREL HABERLER Cizreli öğrenciler Şanlıurfa’yı gezdi
TİM Başkanı İsmail Gülle, Habur Sınır Kapısında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER TİM Başkanı İsmail Gülle, Habur Sınır Kapısında ...
Şırnak’ta 2019 yılı ihracat şampiyonları ödüllendirildi
YEREL HABERLER Şırnak’ta 2019 yılı ihracat şampiyonları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X