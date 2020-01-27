Şırnak’ta karlı yollarda çalışma yapan ekipler havadan görüntülendi Karlı yolları böyle açıyorlar

Şırnak’ta kış etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 4 metreye kadar çıktığı bölgelerde ekiplerin zorlu çalışmaları devam ediyor. Kar küreme aracı çalışmaları havadan görüntülendi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçesi arasında bulunan 2 bin 300 rakımlı Suvara Meşa Geçidi zor koşullarda ekiplerin aralıksız çalışmaları ile kardan temizleniyor. Kar kalınlığının yer yer 4 metreye kadar çıktığı yolda karayolları ekipleri gece gündüz yoğun bir mesai harcıyor. Uludere ile Uzungeçit Beldesi arasında bulunan alternatif yolun açılması için ekipler kar püskürtme araçlarıyla karları temizliyor. Günlerdir devam eden çalışmalar havadan görüntülendi. Yüksek rakımlı dağlardan geçen yolun tekrar trafiğe açılması için 2 loder, 1 kepçe, 1 gıreyder ve kar püskürtme araçları devreye girdi. Karayolları ekipleri günlerdir devam eden çalışmalar sonucunda yolu açmaya çalıştı. Öğle yemeklerini ve çaylarını kar üstünde yiyip içen ekipler namaz vakti geldiğinde ise parkaları üzerinde namazlarını kılıp tekrar işlerinin başına dönüyor. Günde 2 saat dinlenen çalışanlar gece geç saatlere kadar yol açmak için mücadele veriyor. Kar püskürtme aracı şoförü Kadri Acar 17 yıldır karla mücadele ettiğini ifade etti. Acar, "Gece gündüz çalışıyoruz. 17 yıldır bu işteyim ve sürekli kar temizleme işleri yapıyoruz. Vatandaşımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bazen 2 metre bazen 4 metre karla mücadele ediyoruz. İşimizi severek azimle yapıyoruz. Bu yolların açık olması bizleri mutlu ediyor" dedi.

Karayolları ekiplerinin çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla başlayıp gece saat 22.00'a kadar devam ediyor. 2 bin 300 rakımlı Suvara Meşa Geçidinde çalışan ekiplerin zorlu mesaisi sürerken çalışmalar havadan drone ile görüntülendi.

ŞIRNAK 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:34

YATSI 18:53

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