Şırnak’ta terör operasyonunda 6 tutuklama

Şırnak’ta PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 18 kişiden 6'sı tutuklandı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünün, terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle mücadele kapsamında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış olup 12 şüpheli serbest bırakılmış, 6 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

ŞIRNAK 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:48

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