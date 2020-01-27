Şırnak´ta kaçakçılık operasyonu: 73 gözaltı

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ŞIRNAK'ta, kaçakçılıkla mücadele kapsamında polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen ortak operasyonlarda, 73 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 20-26 Ocak tarihleri arasında, terör örgütlerine finans kaynağı sağlayan kaçakçılara yönelik ortak operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 68 gram metamfetamin, 7 gram eroin, 4 gram esrar, 4 uyuşturucu hap ile yurda kaçak sokulan 11 litre alkol, 9 kilogram çay, 12 bin 443 paket sigara, 24 kaçak elektronik sigara likiti, 20 paket puro, 30 kilogram tütün, bin 500 litre motorin, 256 çift ayakkabı, 10 cep telefonu, 46 cep telefonu aksesuarı, 19 kol saati, 10 klima, bin 175 süs eşyası ve 2 bin 550 metre tekstil ürünü, ele geçirildi. Operasyonda 73 gözaltına alındı.





ŞIRNAK 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:48

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