Şırnak'ta terör operasyonu: 18 gözaltı

-ŞIRNAK'ta terör örgütleri PKK, DEAŞ ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si serbest bırakılırken, 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20-26 Ocak tarihleri arasında, PKK, DEAŞ ve FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı verilen 12'si PKK, 2'si DEAŞ, 4'ü FETÖ/PDY üyesi toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si serbest bırakılırken, 6'sı çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ŞIRNAK
27 Ocak 2020 Pazartesi
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