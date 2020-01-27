Şırnak’ın Uludere ilçesinde kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Uludere Belediyesi ile Uludere Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, sahipsiz hayvanlar için doğaya yem ve saman balyası bırakıldı. Uludere Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, hayvanların kar örtüsü altında yiyecek bulmakta zorlandığını bu nedenle doğaya yem bıraktıklarını söyledi.

Zorlu arazi koşullarına uygun araçlarla ilerleyen ekipler, yaban hayvanlar için doğaya yem ve saman bıraktı.

ŞIRNAK 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:48

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