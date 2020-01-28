ŞIRNAK Valiliği'nce başlatılan kampanya kapsamında toplanan insani yardım malzemeleri, 4 TIR ile Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.

Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere destek için Şırnak Valiliği'nin başlattığı kampanyada, 4 TIR dolusu insanı yardım malzemesi toplandı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca da desteklenen kampanyada toplanan kuru gıda, yastık, yorgan, battaniye, kışlık kıyafet gibi acil ihtiyaçlar, deprem bölgesine gönderildi. Vali Ali Hamza Pehlivan, kampanyaya destek verenlere teşekkürlerini ileterek, "Devletin yaraların sarılmasına yönelik tüm imkanlarını olayın yaşandığı yere seferber etmiş durumda. Mensubu olmaktan büyük gurur duyduğumuz yüce milletimizin aziz evlatları deprem haberini alır almaz, yurdumuzun her yerinden yardım yapmak istediler. İlimizde de hemşehrilerimiz bizimle irtibata geçtiler, 'Ne yapabiliriz?' diye sordular. Bizler de basın, resmi sosyal medya hesaplarımız ve web sitemiz aracılığı ile gerekli duyurularımızı yaptık. Ayni yardım yapma konusunda vatandaşlarımızın talebi olunca AFAD Başkanlığı'yla iletişim kurarak ihtiyaç olan malzemeler tespit edildi. Bu yardıma ortak olan, bütün Şırnaklı hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.



ŞIRNAK 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:47

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