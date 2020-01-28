Beytüşşebap eksi 19 dereceyi gördü, ilçede kartpostallık görüntüler oluştu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde hava sıcaklığı eksi 19 dereceye kadar düştü. Yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.

Beytüşşebap'ta hava sıcaklığının eksi 19 dereceyi göstermesinin ardından Habur Çayı kenarında bulunan ağaçlar don tuttu. Ağaçların beyaza bürünmesi, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğan Gökçe isimli vatandaş, günlerdir etkili olan kar yağışı sonrası dondurucu soğukların yaşandığını söyledi. Gökçe, "Beytüişşebap'ta kışlar çok sert geçiyor. Ama son iki gündür ağaçlar bile dondu. Araçlarımızı gece çalıştırdıktan sonra uyuyoruz. Çünkü sabah bir yere gittiğimizde donuyor bu sefer ısıtmak zorunda kalıyoruz" dedi.

ŞIRNAK 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:47

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