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Vali Pehlivan, Elazığ depreminde görev alan personele başarı belgesi verdi

İHA

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan 22 kişilik sağlık ekibi, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.
Şırnak Valiliği Gamer toplantı salonunda gerçekleşen ödül törenine, Vali Pehlivan, İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük, kurtarma ekibi katıldı.
Sağlık personeliyle tek tek tanışan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, gösterdikleri üstün başarıdan dolayı kendilerini tebrik etti. Böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Vali Pehlivan, ekibi başarı belgesi ile ödüllendirdi. Burada konuşan Vali Pehlivan, 45 vatandaşın enkazın altından sağlıklı bir şekilde çıkarıldığını hatırlattı. Vali Pehlivan, “Burada elbette sizlerin de katkısı oldu. Ben sizlerin şahsında bu arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan bütün personeli, çalışma arkadaşlarımızı, yurt genelinde katılan herkesi Şırnak’tan bir kere daha şükranla selamlıyorum. Şükranlarımızı teşekkürlerimizi Şırnak adına da şahsımız adına da iletmek istiyorum. Ben sizleri döndüğünüzde görmek istedim, çünkü hakikatten bu kıyafetler içerisin de görünce duygulandık. Çünkü orada dramatik hikayeler vardı, hepimiz gözlerimiz dolarak izledik. Tabi deprem doğal bir afet tahmin edilemiyor ne zaman geleceği nerede yaşanacağı. Ülkemiz de bir deprem bölgesi sizler gibi böyle özellikle de deprem sonrası yaraların sarılması vatandaşlarımızın enkaz altından çıkartılması konusun da yetişkin yetkin arkadaşlarımızın olması da bizleri gururlandırıyor” dedi.

“Yaralar çok hızlı bir şekilde sarılıyor”
Sağlık görevlilerinin Elazığ ve Malatya’da devletin eli, kolu ve gözü olduğunu aktaran Vali Pehlivan, “Bu yüzden ben sizlere teşekkür etmek istedim. Gittiniz vazifenizi yaptınız geldiniz orada hala elbette çalışmalar devam ediyor. Bir yandan çadır kentler kuruluyor bir yandan sahra hastaneleri kuruluyor. İnşallah böyle afetler daha olmaz ben bu vesile ile deprem nedeni ile hayatını kaybeden gerek Elazığ’da gerek Malatya’da vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğin de gerçekten devletimiz bütün birim kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum teşkilatlarının yine ve vatandaşlarımızın da katkıları ile daha ilk saniyelerde saatlerden itibaren çok iyi bir şekilde organize oldu. Çok etkin bir şekilde organize oldu ve yaralar hızla sarılıyor. Ben orada görev alan siz kıymetli kardeşlerimize mesai arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum ve biraz da sizleri de dinlemek isteriz neler yaptığınızı neler yaşadığınızı orada çünkü birebir o ekiplerin içerisinde idiniz. Vatandaşlar ile temas ettiniz. Ben tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Elazığ ve Malatya’da görev yapan sağlık personellerine başarı belgesi verildi.

ŞIRNAK

28 Ocak 2020 Salı

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