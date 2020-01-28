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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Pehlivan okulda boya yaptı

İHA

Şırnak'ta denetimli serbestlik kapsamında hükümlüler, okulların temizlik, boya, tadilat ve bakımını gerçekleştirdi. Vali Pehlivan ve beraberindekiler de ellerine fırça alarak okulda boya yaptı.

Vali Pehlivan okulda boya yaptı

Şırnak'ta denetimli serbestlik kapsamında hükümlüler, okulların temizlik, boya, tadilat ve bakımını gerçekleştirdi. Vali Pehlivan ve beraberindekiler de ellerine fırça alarak okulda boya yaptı.
Şırnak Valiliği ve Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı arasında yapılan protokol kapsamında 10 hükümlü, Şırnak Edip Başer İlk ve Ortaokulu’nda yarı yıl tatili dolayısıyla boyama ve onarım çalışması yürütüyor. Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz ile okulda incelemede bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan, okulun bakım ve onarım çalışmalarını incelediklerini söyledi. Vali Pehlivan, "Başsavcılığımız ile valiliğimiz arasında aralık ayında bir protokol imzalamıştık. Bu protokolün amacı denetimli serbestlik kapsamında bulunan vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinde istihdam edilmesi. Kamu hizmetlerine katılımlarını sağlamaktır. Şuanda yarı yıl tatilindeyiz. Bu tatili de fırsat bilip başsavcılığımız, Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün işbirliği ve koordinasyonu çerçevesinde bugün okulumuzda boya, badana ve tamir bakım işleri gerçekleştiriliyor. Denetimli serbestlik kapsamındaki vatandaşlarımız değer üretiyorlar, fayda üretiyorlar. Hem de bu süreçlere dahil olma noktasında da zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmiş oluyorlar. Bu çalışmamızın bir okulumuzda olması da ayrı bir önem taşıyor. İlimizde 655 okulumuz var. Bunların bir kısmının bakım onarım çalışmaları oluyor. Her geçen yıl yeni okullar yapıyoruz. Bununla birlikte mevcut okullarımızın şartlarını da iyileştirmeyi çok önemsiyoruz. Önümüzdeki süreçlerde bu çalışmaların kapsamını arttırarak devam ettireceğiz" dedi.

"Yükümlüler kamuya yararlı bir işte çalışıyor"
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz ise il merkezindeki bir okulda çalışmaları başlattıklarını söyledi. Başsavcı Yılmaz, “Bahar aylarında ve okulların tatil olduğu dönemlerde bu projelerimiz devam edecektir. Şuanda 10 yükümlü ile çalışmalarımızı başlattık. Arkadaşlarımız bu boyama işlemlerini sabahtan akşama kadar devam ettireceklerdir. Aynı zamanda tadilat tamirat işlerini de gerçekleştirecekler. Yükümlülerimiz bu bağlamda kamuya yaralı bir işte çalışmış oluyorlar ve toplum yönünden de bir fayda sağlanmış oluyor. Aynı zamanda minik yavrularımızda ikinci yarı yılda temiz, hijyenik bir ortama kavuşmuş olacaklar. Bunları diğer okullarda da yaygınlaştırarak devam edeceğiz” diye konuştu.
Vali Pehlivan, Başsavcı Yılmaz, Şırnak Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Kurt ve İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener daha sonra fırça alarak okulda boya yaptı.

ŞIRNAK

28 Ocak 2020 Salı

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