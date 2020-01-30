Şırnak'ta, 15 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması

ŞIRNAK Valiliği'nce kent genelindeki 15 bölgenin, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

Şırnak merkez ve ilçeleri sınırlarında bulunan 15 bölge, 31 Ocak 2020'den itibaren 15 gün süreyle 'geçici özel güven bölgesi' ilan edildi. Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden Şırnak merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı, Bestler Dereler, Kurt Dağı, Kureşin bölgesi, Karaçalı bölgesi, Kel Mehmet Dağı, Serin bölgesi, 2088 Rakım Tepe, Küçük Su bölgesi, Gabar Dağı, Faraşin Yaylası bölgesi, Altın Dağ, İncebel Dağı, Oymakaya bölgesi, Tanin bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 15 gün süreyle 31 Ocak14 Şubat 2020 tarihlerinde olmak üzere 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri 15 gün süreyle yasaklanmıştır."



ŞIRNAK 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:46

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