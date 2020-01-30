Uludere’de Hayat Sizinle Güzel Projesi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde başlatılan Hayat Sizinle Güzel Projesi kapsamında ekipler, yeni doğan bebeklerin aileleri ile yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz'ın girişimleri ile başlatılan Hayat Sizinle Güzel Projesinin saha uygulama çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda ekipler, Yeşilyova Mahallesi'nde yeni doğan bebek ve yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Proje ile ilgili konuşan Kaymakam Solmaz, Hayat Sizinle Güzel Projesi ile ilçedeki yeni doğan bebeklerin ailelerini ve yaşlıları evlerinde ziyaret ettiklerini söyledi. Kaymakam Solmaz, "Bu proje ziyaretleri kapsamında sağlıklı nesiller için yeni doğan bebeklerden topuk kanı alınması sağlanacak. Demir ve D vitamini kullanımı hakkında aile hekimlerince bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. Projenin diğer ayağında ise ilçemizdeki yaşlılarımız ziyaret edilip yalnız olmadıkları hissettirilecek, sağlık kontrolleri yapılacak ve varsa ihtiyaçları giderilecektir. Bizler bugün proje ekiplerimizle birlikte Hayat Sizinle Güzel Projesinin startını Yeşilyova Mahallesi'nde verdik. Ailelerimizden vatandaşlarımızdan olumlu sinerjiler aldık. Bu projemizin saha çalışmalarını bizzat kendim takip edip sık sık ekiplerimize eşlik edeceğim. Bu projemizde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

ŞIRNAK 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:38

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.