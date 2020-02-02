Cizrespor, ligden çekilme kararı aldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Cizrespor'da kulüp başkanı Maruf Sefinç, Ağrı 1970 Spor ile yaptıkları maç sonunda ligden çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Cizrespor, ligden çekilme kararı alındı. Kulüp Başkanı Maruf Sefinç, kendi sahalarında Ağrıspor'a 1-0 yenildikleri maçta takımlarına yönelik haksız kararların verildiğini iddia ederek, Cizrespor'u ligden çekme kararı aldıklarını açıkladı.

Takımın ligden çekildiğine ilişkin pazartesi günü resmi başvuruda bulunacağını ifade eden Cizrespor Başkanı Maruf Sefinç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) kendilerine olan yaklaşımını ve hatalarını eleştirdi. Sefinç, "Biz bir spor kulübüyüz. Biz sporun gerektirdiği bütün güzel şeyleri yerine getirmek ile mükellefiz ve bunun mücadelesini verirken, hakemler bu kadar art niyetli davranıyorlarsa, başka yerlerden gelip bu hukuksuzluğu bu adaletsizliği yapıyorlarsa biz bunu sindiremeyiz. Biz bunu kaç hafta sindirdik ancak daha da sindiremeyiz. Biz hak hukuk peşindeyiz. Adaletli davransınlar. Bu futbolcular güzel ülkemizin her bir yanından gelmişler. Kendi ekmekleri için gelmişler. 90 dakika burada mücadele ediyor. Alın teri döküyorlar. Kendi çocuklarına ekmek götürüyorlar. MHK´ya itiraz ediyoruz. Dosyayı açıp bakmıyorlar bile. Biz spor anlamında Cizrespor'un bayrağını Türkiye'nin dört bir yanında bir kardeşlik köprüsü kurmak amacıyla dalgalandırıyoruz. Ama sonuç ortada. Her hafta aynı pozisyonlar, aynı verilmeyen penaltılar. Böyle bir mücadele olur mu? Onun için Cizrespor Kulübü olarak biz ligden çekiliyoruz" dedi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Cizrespor 27 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.



ŞIRNAK 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:38

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.