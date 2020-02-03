Beytüşşebap'ta çocukların bidonla kayak keyfi

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çocuklar, evde kestikleri bidonlara binip karda kaymanın keyfini çıkardı.

Beytüşşebaplı çocuklar, evde kendi imkanları ile hazırladıkları bidonları alıp, kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu yüksek kesimlere doğru yola çıktı. Burada evde hazırladıkları bidonları kızak haline getirip binen çocuklar karda kaymanın keyfini çıkardı. Dağ yamaçlarına tırmanıp uygun alan seçen çocuklar, küçük tümseklerle kendilerine göre zorlu parkurlar da oluşturdu. Karda kayarak vakit geçirdiklerini belirten Şahin Yiğit, tek eğlencelerinin karda kaymak olduğunu söyledi.

Volkan Gökçe ise karda kaymak için köylerinin karşısında bulunan dağa tırmandıklarını söyledi.

ŞIRNAK 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:38

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.